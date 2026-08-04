Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Cut Keke, Aktris Senior yang Jadi Sorotan usai Suaminya Dilaporkan atas Dugaan Perzinaan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |12:10 WIB
Profil Cut Keke, Aktris Senior yang Jadi Sorotan usai Suaminya Dilaporkan atas Dugaan Perzinaan
Profil Cut Keke, Aktris Senior yang Jadi Sorotan usai Suaminya Dilaporkan atas Dugaan Perzinaan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Nama aktris senior Cut Keke kembali menjadi perhatian publik setelah suaminya, Malik Bawazier, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus perzinaan. Di tengah mencuatnya kasus tersebut, profil dan perjalanan hidup Cut Keke ikut menjadi sorotan.

Malik Bawazier dilaporkan oleh seorang pria bernama Aris. Laporan itu dibuat setelah Aris mengaku memergoki istrinya bersama Malik di sebuah apartemen.

"Hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya," ujar Aris di Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026).

Kuasa hukum Aris, Riphat Senikentara, mengatakan peristiwa tersebut bermula saat kliennya mendatangi unit apartemen miliknya. Di lokasi, Aris mengaku bertemu dengan istrinya dan Malik di area lobi.

Cut Keke dan Malik Bawazier

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Selingkuh Profil Cut Keke
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/05/194/2373044/jadi-istri-kedua-cut-keke-tak-kalah-kok-dengan-abg-Wb0z97wtz1.jpg
Jadi Istri Kedua, Cut Keke Tak Kalah Kok dengan ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/05/01/196/451934/bjpMHI8YF7.jpg
Demam BlackBerry, Cut Keke Diprotes Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/612/3234003//mar_galceran-lUW4_large.jpg
Profil Mar Galcerán, Politisi Pertama Spanyol dengan Down Syndrome yang Cetak Sejarah di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/612/3233631//viral-Ltq0_large.jpg
Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/33/3233530//cut_keke_dan_malik_bawazier-4ZQt_large.jpg
Cut Keke Tanggapi Dugaan Perzinaan Malik Bawazier: Fitnah, Saya Sih Percaya Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/612/3233045//jeje_slebew-9i5h_large.jpg
Profil dan Potret Jeje Slebew, TikToker yang Ngaku Kena Santet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement