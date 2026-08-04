Profil Cut Keke, Aktris Senior yang Jadi Sorotan usai Suaminya Dilaporkan atas Dugaan Perzinaan

JAKARTA – Nama aktris senior Cut Keke kembali menjadi perhatian publik setelah suaminya, Malik Bawazier, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus perzinaan. Di tengah mencuatnya kasus tersebut, profil dan perjalanan hidup Cut Keke ikut menjadi sorotan.

Malik Bawazier dilaporkan oleh seorang pria bernama Aris. Laporan itu dibuat setelah Aris mengaku memergoki istrinya bersama Malik di sebuah apartemen.

"Hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengacara saya," ujar Aris di Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026).

Kuasa hukum Aris, Riphat Senikentara, mengatakan peristiwa tersebut bermula saat kliennya mendatangi unit apartemen miliknya. Di lokasi, Aris mengaku bertemu dengan istrinya dan Malik di area lobi.