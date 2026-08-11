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Makan Siang Sembari Nikmati View Monas, Perwakilan Hyatt Berbagai Daerah Bertemu di Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:05 WIB
Makan Siang Sembari Nikmati View Monas, Perwakilan Hyatt Berbagai Daerah Bertemu di Jakarta
Perwakilan Hyatt Berbagai Daerah Bertemu di Jakarta. (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA – Suasana santai mewarnai Hyatt Fair Indonesia 2026 Media Luncheon. Acara ini digelar di Li Lian Park Lounge, Park Hyatt Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Berada di lantai 19, para tamu yang merupakan perwakilan Hyatt dari berbagai wilayah di Indonesia terlihat mulai menempati meja masing-masing setelah acara dibuka. Acara disambut antusias, apalagi para tamu turut merasakan suasana makan siang dengan view Monas.

Perwakilan Hyatt Berbagai Daerah Bertemu di Jakarta

1. Hyatt Fair Indonesia 2026

Suasana Hyatt Fair Indonesia 2026 berlangsung santai dan intimate. Para tamu tampak saling menyapa, berbincang dalam kelompok kecil hingga bertukar kartu nama.

Pertemuan tersebut berlangsung sambil menikmati makan siang dengan suasana yang lebih santai dan intim. Sejumlah tamu terlihat berdiskusi mengenai berbagai hal seputar perjalanan dan industri hospitality.

Momen makan siang pun turut dilengkapi sejumlah hidangan yang disajikan untuk para tamu. Mulai dari Li Lian signature dimsum, traditional Peking duck, wok fried M8 Wagyu Beef Tenderloin hingga hidangan penutup.

 

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