Kisah Ratu Bulu Tangkis Gregoria Mariska yang Ternyata Kembar Identik, Terharu Rayakan Ultah Bersama Hari Ini

KISAH ratu bulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang ternyata kembar identik jadi sorotan besar publik. Dia mengungkap fakta tersebut bertepatan di hari ulang tahunnya yang jatuh pada hari ini, 11 Agustus 2026.

Dalam unggahan terbarunya, Gregoria mengaku bersyukur dan begitu senang bisa merayakan ulang tahun bersama kembarannya tersebut. Pasalnya, selama 27 tahun lahir, tak banyak waktu bersama yang mereka habiskan di hari ulang tahun.

1. Gregoria Mariska Ternyata Kembar

Ya, fakta menarik yang juga hebohkan pencinta bulu tangkis Indonesia terkuak dalam unggahan terbaru Gregoria Mariska Tunjung. Dia mengunggah kumpulan foto di Story Instagram yang menunjukkan kebersamaannya dengan seorang perempuan.

Jika dilihat, paras perempuan itu memang persis sekali dengan Gregoria. Namun, perempuan tersebut memiliki gaya berpakaian yang berbeda karena mengenakan hijab.

Dalam captionnya, Gregoria pun menjelaskan bahwa perempuan itu merupakan kembarannya. Dia bernama Yuni.

Gregoria pun merasa begitu senang bisa merayakan ulang tahun bersama Yuni pada hari ini, 11 Agustus 2026. Momen ini membuat Gregoria selama 2 tahun beruntun merayakan ulang tahun bersama Yuni.

Diakui Gregoria, tak banyak waktu yang dihabiskannya bersama kembarannya itu ketika merayakan ulang tahun. Bahkan, mereka tak merayakan bersama selama 25 tahun lamanya. Jadi, di ulang tahun ke-27 ini, semuanya terasa spesial bagi Gregoria.

“27 tahun lalu lahir di bumi di jam, tanggal, hari, dan tahun yang sama, tapi tahun ini kedua kalinya kita bisa rayain ultah bersama,” tulis Gregoria dalam caption unggahannya bersama Yuni.

“Walaupun melewatkan 25 kali ulang tahun tanpa satu sama lain, tapi 2 ulang tahun ke belakang ini bener-bener aku syukuri karena akhirnya aku bisa membagi rasa bahagia di hari spesial untuk dirayain berdua,” sambungnya.

“Saling sayang sampe tua dan semoga kita bisa jadi kembaran yang selalu keren. Wopyu,” tutup Gregoria.