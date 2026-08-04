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Kisah Pevoli Wilda Nurfadhilah yang Gaya Berhijabnya di Lapangan Tuai Pujian dari Panggung Internasional

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:05 WIB
Kisah Pevoli Wilda Nurfadhilah yang Gaya Berhijabnya di Lapangan Tuai Pujian dari Panggung Internasional
Wilda Nurfadhilah. (Foto: Instagram/@wildanurfadhilahh)
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KISAH pevoli Wilda Nurfadhilah menarik diulas. Sebab, gaya berhijab pevoli cantik dari Indonesia ini di lapangan tuai pujian dari panggung dunia.

Ya, Wilda Nurfadhilah tak hanya dikenal sebagai salah satu pevoli putri terbaik Indonesia, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi lewat konsistensinya mengenakan hijab saat bertanding. Penampilan Wilda di lapangan sempat menjadi perhatian dunia.

Wilda Siti Nurfadhilah

1. Jadi Perhatian Dunia

Wilda jadi sorotan saat membela Timnas Voli Indonesia di SEA Games 2023. Kala itu, akun resmi Volleyball World menampilkan kisah Wilda dan menyebutnya sebagai salah satu atlet yang menjadi pelopor penggunaan hijab di dunia voli putri Indonesia.

Wilda Nurfadhilah

Dalam wawancara eksklusif dengan Volleyball World, Wilda bercerita soal keputusan mengenakan hijab saat bertanding. Dia mengaku keputusan itu bukanlah hal yang mudah pada awalnya.

Wilda bahkan sempat menerima respons negatif, tetapi tetap teguh karena hijab merupakan bagian dari identitas dan membuatnya merasa nyaman saat bermain voli. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan semakin banyak dukungan dari penggemar yang menghargai pilihannya.

 

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