HOME WOMEN FASHION

5 Model Jilbab untuk Lebaran 2026 yang Diprediksi Jadi Tren

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |19:10 WIB
5 Model Jilbab untuk Lebaran 2026 yang Diprediksi Jadi Tren
5 Model Jilbab untuk Lebaran 2026 yang Diprediksi Jadi Tren (Foto: Canva)




JAKARTA – Menjelang Idul Fitri, pemilihan jilbab menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang penampilan saat bersilaturahmi. Tren fashion muslim pada 2026 cenderung mengedepankan gaya yang praktis, nyaman, namun tetap elegan.

Selain tampilan yang menarik, kenyamanan bahan juga menjadi pertimbangan utama. Jilbab yang banyak diminati umumnya berbahan ringan, tidak mudah panas, serta mudah dibentuk sehingga tetap rapi dipakai seharian.

Dalam buku The End of Fashion: How Marketing Changed the Clothing Business, Teri Agins menjelaskan bahwa tren busana modern tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada pengalaman pemakainya. Sementara itu, dalam buku Fashion: The Key Concepts, Jennifer Craik menyebutkan bahwa perkembangan fashion selalu mengikuti perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk kebutuhan busana yang lebih praktis.

Berikut beberapa model jilbab yang diprediksi menjadi tren pada Lebaran 2026.

1. Pashmina Viscose Polos yang Ringan

Pashmina berbahan viscose polos diperkirakan masih menjadi favorit. Material ini dikenal tipis, lembut, dan memiliki sirkulasi udara yang baik sehingga terasa sejuk saat dipakai.

Warna-warna polos seperti beige, sage green, dusty pink, dan soft grey banyak dipilih karena memberi kesan minimalis sekaligus elegan. Karena bahan viscose cenderung sedikit menerawang, penggunaan dalaman seperti ciput ninja sering disarankan.

      
