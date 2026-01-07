Heboh Video Jule Tanpa Hijab, Netizen Ingatkan Soal Cancel Culture!

JAKARTA – Influencer Julia Prastini alias Jule terus menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, beredar video Jule asyik berpose tanpa menggunakan hijab.

Menurut pantauan, video tersebut mulanya diunggah akun Instagram @juliaprt7. Namun, segera dihapus dan diunggah ulang oleh akun TikTok @yohanaabigaell.

Dalam postingan itu, terlihat Jule mengenakan tank top dan tampil tanpa hijab. Ia juga terlihat berjoget di depan kamera dan menunjukkan rambutnya yang kini berwarna merah marun.

“Baru awal tahun, udah ada aja gebrakannya Tante Jule,” tulis akun tersebut, dikutip Rabu (7/1/2026).

Jule pun nampak percaya diri dan tersenyum ke arah kamera saat membuat video itu. Terlihat tak ada rasa canggung darinya meski harus berpose tanpa hijab dan mengenakan pakaian terbuka.

Meski begitu, ibu tiga anak ini langsung menghapus video tersebut dari Instagram dan kini menjadi perbincangan warganet.

Ini bukan pertama kali Jule terlihat tampil tanpa hijab. Sebelumnya, mantan istri Na Daehoon itu juga mengajak pergi anak-anaknya ke tempat bermain tanpa mengenakan hijab setelah resmi bercerai.