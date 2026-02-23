Bela Pacar yang Dihujat Netizen, Okin Bongkar Alasan Tak Hadiri Lomba Sang Anak

JAKARTA - Musisi Niko Al Hakim atau yang dikenal sebagai Okin akhirnya buka suara untuk meluruskan isu yang beredar belakangan ini. Diketahui, kekasih Okin, Nanda Zhafira, beberapa waktu terakhir menjadi bulan-bulanan netizen karena dituding melarang Okin hadir di acara lomba anaknya, Chava.

Nanda memang sempat menjawab komentar netizen soal alasan Okin tidak hadir di acara tersebut. Dalam pernyataannya, Nanda sempat menyinggung kemungkinan Okin dan mantan istrinya, Rachel Vennya, sedang mengalami konflik.

Hal itulah yang membuat netizen semakin geram kepada Nanda dan menyebut dialah yang sengaja menghalangi Okin untuk menghadiri acara penting anaknya. Setelah beberapa waktu hujatan tak berhenti ditujukan kepada Nanda, Okin akhirnya buka suara untuk meluruskan soal ketidakhadirannya dalam lomba yang diikuti sang anak.

Okin menegaskan bahwa absennya dirinya dalam acara tersebut bukan karena pengaruh kekasihnya, Nanda. Lewat Instagram Story-nya, Okin menyebut ketidakhadirannya murni kesalahan pribadi dan bukan karena ada larangan dari pihak mana pun.

“Ketidakhadiran dalam acara kemarin memang pure kesalahan gue. Bilamana ada kalanya gue tidak hadir, itu murni karena keberhalangan atau kesalahan gue pribadi, bukan pengaruh orang lain,” tulisnya.

Ia pun menyayangkan narasi yang berkembang seolah-olah Nanda menjadi penyebab dirinya tidak hadir. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan sudah bergulir bahkan sebelum kejadian itu terjadi.

Okin juga mengungkapkan bahwa selama hampir delapan bulan menjalin hubungan, Nanda justru sering mendukungnya dalam urusan keluarga. Ia menyebut sebelumnya selalu menghadiri berbagai kegiatan anak-anaknya, mulai dari lomba hingga acara ulang tahun, meski telah berpacaran dengan Nanda.