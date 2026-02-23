Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Minum Kopi saat Sahur Aman untuk Lambung?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |07:17 WIB
Apakah Minum Kopi saat Sahur Aman untuk Lambung?
Apakah Minum Kopi saat Sahur Aman untuk Lambung? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Minum kopi sudah menjadi kebiasaan banyak orang untuk memulai hari dan memberikan energi. Namun, selama bulan Ramadan seperti saat ini, orang cenderung bingung mengatur waktu yang tepat untuk mengonsumsi kopi.

Selain itu, konsumsi kopi saat sahur juga sering menimbulkan pertanyaan: apakah kopi aman diminum sebelum mulai berpuasa? Dan bagaimana dampaknya bagi tubuh selama seharian menahan lapar dan haus?

Menurut penjelasan dari Verywell Health, kopi hitam sebenarnya hampir tidak mengandung kalori. Artinya, secara metabolik, kopi tanpa gula atau krimer tidak memicu lonjakan insulin yang signifikan.

Namun, dalam konteks Ramadan, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, terutama soal hidrasi dan kesehatan lambung. Saat Ramadan, tubuh tidak mendapatkan cairan selama berjam-jam.

Minum Kopi saat Sahur

Jika kopi diminum dalam jumlah besar saat sahur tanpa diimbangi air putih yang cukup, risiko dehidrasi bisa meningkat. Untuk itu, jika tetap ingin meminum kopi saat sahur, batasi jumlahnya dan pastikan tetap minum air putih yang cukup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/298/3198444/kopi-56Jg_large.jpg
Ini Waktu Terbaik Minum Kopi agar Jantung Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/482/3196799/kopi-092i_large.jpg
Bahaya Minum Kopi saat Perut Kosong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/611/3186263/glowing-mEKL_large.jpg
Minum Kopi Bikin Kulit Dehidrasi, Ini Rahasia Biar Wajah Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/298/3185511/kopi-XELK_large.jpg
Espresso vs Kopi Hitam, Mana yang Lebih Tinggi Antioksidan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/298/3184176/kopi-TV8X_large.jpg
Mau Minum Kopi tapi Takut Cemas? Cobain Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/482/3177010/jantung-vtUo_large.jpg
Apa Benar Kopi Bikin Jantung Berdebar? Cek Faktanya Yuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement