Apakah Minum Kopi saat Sahur Aman untuk Lambung?

JAKARTA - Minum kopi sudah menjadi kebiasaan banyak orang untuk memulai hari dan memberikan energi. Namun, selama bulan Ramadan seperti saat ini, orang cenderung bingung mengatur waktu yang tepat untuk mengonsumsi kopi.

Selain itu, konsumsi kopi saat sahur juga sering menimbulkan pertanyaan: apakah kopi aman diminum sebelum mulai berpuasa? Dan bagaimana dampaknya bagi tubuh selama seharian menahan lapar dan haus?

Menurut penjelasan dari Verywell Health, kopi hitam sebenarnya hampir tidak mengandung kalori. Artinya, secara metabolik, kopi tanpa gula atau krimer tidak memicu lonjakan insulin yang signifikan.

Namun, dalam konteks Ramadan, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, terutama soal hidrasi dan kesehatan lambung. Saat Ramadan, tubuh tidak mendapatkan cairan selama berjam-jam.

Minum Kopi saat Sahur

Jika kopi diminum dalam jumlah besar saat sahur tanpa diimbangi air putih yang cukup, risiko dehidrasi bisa meningkat. Untuk itu, jika tetap ingin meminum kopi saat sahur, batasi jumlahnya dan pastikan tetap minum air putih yang cukup.