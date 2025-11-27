Minum Kopi Bikin Kulit Dehidrasi, Ini Rahasia Biar Wajah Tetap Glowing

JAKARTA – Memiliki kulit glowing atau healthy skin ternyata bukan sekadar hasil penggunaan skincare atau perawatan dari luar. Dalam sesi GenZone Talks, Dokter Spesialis Bedah Plastik, Timotius Hansen, menjelaskan bahwa indikator kulit sehat dilihat dari kondisi kulit yang seimbang secara alami.

Menurut Dokter Timo, kulit glowing secara medis berarti fungsi kulit berada dalam keadaan seimbang, yaitu hidrasi yang baik, mikrosirkulasi baik, dan skin barrier yang baik.

“Hidrasinya baik, mikrosirkulasi baik, skin barrier baik, dan tidak ada mikrotrauma seperti bopeng kecil,” ujarnya.

Kondisi ini membuat kulit tampak memantulkan cahaya atau lebih dikenal dengan istilah “glowing”. Namun cahaya ini bukan berarti berminyak, melainkan seimbang.

Saat ditanya apakah konsumsi kopi juga memengaruhi kondisi kulit, Dokter Timo mengatakan bahwa gaya hidup memang sangat memengaruhi kesehatan kulit.