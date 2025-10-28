Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |13:28 WIB
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Bercahaya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kulit yang sehat dan cerah merupakan impian banyak orang, baik pria maupun wanita. Berbagai perawatan dilakukan untuk mendapatkan kulit mulus dan bebas jerawat.

Namun, kesehatan kulit tidak hanya berasal dari perawatan luar. Asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga berperan penting dalam menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya.

Karena itu, menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan alami atau real food dapat membantu mewujudkan kulit sehat impian Anda.
Selain mudah didapat, makanan-makanan ini juga aman dikonsumsi setiap hari.

Berikut empat makanan yang bisa membantu menutrisi kulit dari dalam, dirangkum iNews Media Group, Selasa (28/10/2025).

1. Alpukat

Buah alpukat kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak omega-9 dan omega-3 yang membantu menjaga kelembapan serta elastisitas kulit.
Kandungan vitamin E dan vitamin C di dalamnya juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV.
Tak heran jika alpukat menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga kesehatan kulit.

2. Wortel

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/611/2874803/kulit-kusam-bikin-nggak-pede-singkirkan-dengan-8-cara-ini-0xCWpqOfjy.jpg
Kulit Kusam Bikin Nggak Pede? Singkirkan dengan 8 Cara Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/17/611/2832470/polusi-udara-tinggi-begini-cara-jaga-kulit-tetap-cerah-ala-rizki-febriyanti-sIZYAjy990.jpg
Polusi Udara Tinggi, Begini Cara Jaga Kulit Tetap Cerah ala Rizki Febriyanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/611/2825538/cerahkan-lipatan-kulit-leher-menghitam-dengan-5-bahan-alami-ini-PvfIx5yNho.JPG
Cerahkan Lipatan Kulit Leher Menghitam dengan 5 Bahan Alami Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/611/2765639/4-manfaat-bunga-camellia-baik-untuk-kesehatan-kulit-dan-kecantikan-3eoAXOdVMN.jpg
4 Manfaat Bunga Camellia, Baik untuk Kesehatan Kulit dan Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/18/611/2748567/ini-efek-menggunakan-hyaluronic-acid-untuk-perawatan-kulit-DEwudofE4O.jpg
Ini Efek Menggunakan Hyaluronic Acid untuk Perawatan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/26/611/2675397/5-tips-merawat-kulit-untuk-hadapi-cuaca-panas-5w0qzMwWg8.jpg
5 Tips Merawat Kulit untuk Hadapi Cuaca Panas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement