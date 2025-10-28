4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing

JAKARTA - Kulit yang sehat dan cerah merupakan impian banyak orang, baik pria maupun wanita. Berbagai perawatan dilakukan untuk mendapatkan kulit mulus dan bebas jerawat.

Namun, kesehatan kulit tidak hanya berasal dari perawatan luar. Asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi juga berperan penting dalam menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya.

Karena itu, menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan alami atau real food dapat membantu mewujudkan kulit sehat impian Anda.

Selain mudah didapat, makanan-makanan ini juga aman dikonsumsi setiap hari.

Berikut empat makanan yang bisa membantu menutrisi kulit dari dalam, dirangkum iNews Media Group, Selasa (28/10/2025).

1. Alpukat

Buah alpukat kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak omega-9 dan omega-3 yang membantu menjaga kelembapan serta elastisitas kulit.

Kandungan vitamin E dan vitamin C di dalamnya juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV.

Tak heran jika alpukat menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga kesehatan kulit.

2. Wortel