HOME WOMEN BEAUTY

Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |22:01 WIB
Hailey Bieber <i>Spill</i> Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
Hailey Bieber {Spill} Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah. (Foto: Vogue)
A
A
A

JAKARTA - Model sekaligus selebritis Hollywood, Hailey Bieber blakblakan terkait perawatan wajah yang ia lakukan. Seperti diketahui, istri Justin Bieber ini selalu tampil cantik dan menunjukan kulitnya yang glowing terawat.

Hailey mengatakan bahwa dia sangat rajin melakukan perawatan kulit menggunakan skincare untuk menjaga kesehatan dan kelembaban kulit. 

Salah satu perawatan kecantikan yang selalu ia terapkan treatment menggunakan jarum suntik seperti PRP (plasma rich plasma) dan PRF (platelet rich fibrin).

“Saya suka melakukan PRP dengan microneedling. Saya sudah sering membicarakannya,” ungkap Hailey Bieber pada podcast Owen Thiele, In Your Dreams, dirangkum Vogue, seperti dikutip Senin (27/10/2025).

“Mereka mengambil darah Anda, tapi itu disebut EZ Gel, dan pada dasarnya mereka memanaskannya lalu mendinginkannya, dan itu membuat darah Anda menjadi seperti gel,” tambahnya.

PRP dan PRF sendiri merupakan perawatan wajah yang berasal dari sel darah Anda sendiri, dan dapat digunakan untuk meningkatkan elastisitas dan kolagen, serta efek anti penuaan. Perawatan ini menunjukkan manfaat dalam mendorong regenerasi jaringan dan menstimulasi kolagen sehingga banyak disukai para artis agar kulit lebih kencang dan awet muda.

 

