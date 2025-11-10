Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |09:15 WIB
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim (Foto: IG/shanidarden)
A
A
A

JAKARTA - Masker LED yang sering muncul di media sosial sebagai “alat ajaib” perawatan wajah di rumah kini sedang menjadi sorotan. Di Inggris, beberapa iklan produk masker LED baru saja ditegur lembaga pengawas iklan karena diduga berlebihan dalam mengklaim manfaat kesehatan yang belum terbukti.

Masker LED rumahan biasanya memancarkan cahaya merah, biru, atau kombinasi keduanya ke kulit. Di TikTok dan Instagram, alat ini sering dipromosikan bisa menghilangkan jerawat, meredakan rosacea, mengurangi garis halus, bahkan membuat kulit “lebih tenang dan cerah” dalam hitungan minggu.

Masker LED Over Klaim

Namun, Advertising Standards Authority (ASA) di Inggris menilai bahwa beberapa merek telah melampaui batas. Mereka menyatakan, masker LED tidak boleh dipasarkan seolah-olah sebagai alat medis, kecuali ada bukti klinis kuat yang mendukungnya.

Karena itu, beberapa iklan yang mengklaim bahwa masker LED dapat mengobati kondisi kulit pun dilarang. Seperti diketahui, tren kecantikan saat ini memang mengarah ke self-care dari rumah.

Banyak orang ingin hasil ala klinik tanpa harus datang ke dokter kulit atau salon. Masker LED akhirnya menjadi simbol gaya hidup “perawatan sambil rebahan”.

Halaman:
1 2
      
