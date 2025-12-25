Sarapan Chia Seed Pudding Bukan Cuma Tren, Ini Lho Segudang Manfaatnya

JAKARTA - Chia seed pudding populer di kalangan mereka yang menjalani gaya hidup sehat sebagai pengganti makanan berat. Teksturnya yang lembut dan ringan membuat puding biji chia ini banyak dipilih sebagai menu sarapan sehat.

Chia seed pudding dibuat dari biji chia yang direndam dalam cairan. Biasanya, cairan yang digunakan berupa susu sapi atau susu nabati hingga menghasilkan tekstur menyerupai puding.

Biji chia sendiri berasal dari tanaman Salvia hispanica dan dikenal sebagai “superfood” karena kandungan nutrisinya yang padat. Kelebihan utama biji chia adalah kemampuannya menyerap cairan hingga 10 kali beratnya sendiri.

Sehingga, jika dicampur dengan cairan seperti susu, biji chia akan menghasilkan tekstur kenyal seperti puding yang mudah dipadukan dengan beragam topping, seperti buah segar, granola, atau kacang-kacangan. Menurut Verywell Health, chia seed pudding menyimpan sejumlah manfaat sehingga cocok dijadikan menu sarapan, camilan, atau makanan penutup sehat, di antaranya:

Bantu Pencernaan dan Bikin Kenyang Lebih Lama

Biji chia tinggi serat larut yang membantu melancarkan pencernaan serta menciptakan rasa kenyang lebih lama. Hal ini penting bagi yang sedang mengatur porsi makan atau menjaga berat badan.