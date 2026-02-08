HOME WOMEN TRAVEL

Semarak Imlek 2026, dari Angpao hingga Kulineran di Kawasan Pecinan Glodok

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |10:44 WIB
Semarak Imlek 2026, dari Angpao hingga Kulineran di Kawasan Pecinan Glodok
Semarak Imlek 2026, dari Angpao hingga Kulineran di Kawasan Pecinan Glodok. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, hiasan pernak-pernik berwarna merah bertema Imlek mulai bermunculan di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Pancoran, Jakarta Barat.

Pernak-pernik berupa lampion, angpao, hingga gantungan khas shio mulai menghiasi trotoar serta gang-gang kecil yang biasanya diisi oleh para pedagang sayur.

Para pembeli juga mulai memadati kawasan ini sejak pagi untuk berburu pernak-pernik serta kuliner khas Tionghoa yang biasanya hanya tersedia menjelang Imlek.

Salah satu pedagang, Firman (40), mengungkapkan bahwa koleksi yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari hiasan dinding hingga lampu hias yang harganya mencapai jutaan rupiah.

“Banyak sih, ampau tempel, gantungan, lampu-lampu yang muter, macam-macam. Paling murah yang biasa, yang bahan parasut, dari harga Rp50 ribuan sampai ratusan ribu, sampai ada juga yang harganya jutaan, lampu muter. Banyak sih pernak-pernik, ada gantungan shio, gantungan netral, tempel-tempel shio,” kata Firman, dikutip Minggu (8/2/2026).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin didominasi satu jenis barang, ia menyebut minat pembeli tahun ini cenderung merata. Meski demikian, ia menuturkan bahwa pendapatan hariannya dari menjual pernak-pernik Imlek cukup fluktuatif.

Firman mengaku bersyukur karena omzet penjualannya tetap menunjukkan tren positif di tengah ramainya pengunjung yang datang setelah waktu zuhur.

 

