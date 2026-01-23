Sarapan Smoothie Belum Tentu Sehat, Ini Faktanya

JAKARTA – Smoothie kerap dianggap sebagai minuman sehat favorit banyak orang karena rasanya yang segar dan mudah dibuat. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah smoothie benar-benar sehat untuk dikonsumsi, terutama sebagai menu sarapan.

Smoothie memang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dibuat dengan komposisi yang seimbang. Sebaliknya, jika mengandung terlalu banyak gula dan bahan tinggi kalori, manfaat kesehatannya bisa berkurang atau bahkan berdampak kurang baik bagi tubuh.

Smoothie adalah minuman kental yang dibuat dari buah, sayuran, yogurt, susu, atau cairan lain yang diblender hingga halus. Minuman ini sering dipilih karena menjadi cara praktis untuk meningkatkan asupan buah dan sayur harian.

Namun, tidak semua smoothie dibuat dengan komposisi bahan dan proporsi yang sama. Beberapa justru mengandung kalori dan gula berlebihan.

Smoothie dapat berdampak positif bila dibuat dari kombinasi buah dan sayuran karena mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan. Kandungan serat dari buah dan sayur utuh juga membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama.

Sebaliknya, smoothie bisa menjadi kurang sehat jika ditambahkan terlalu banyak gula, seperti madu, sirup, atau yogurt manis. Selain itu, smoothie yang minim sayur dan serat juga kurang baik karena sebagian besar kalorinya berasal dari gula buah, sehingga berpotensi menaikkan kadar gula darah dengan cepat.

Smoothie yang tidak seimbang secara nutrisi pada dasarnya tak jauh berbeda dengan milkshake atau sekadar minuman manis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar smoothie benar-benar sehat, di antaranya: