5 Tips Memilih Busana Imlek agar Tampil Stylish dan Bermakna

JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek sudah di depan mata. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan untuk memeriahkan tahun baru yang penuh makna dan keberuntungan.

Imlek bukan hanya menjadi momen pergantian tahun dalam kalender Tionghoa, tetapi juga waktu yang sarat makna untuk berkumpul bersama keluarga, mempererat hubungan, serta menyambut harapan baru.

Dalam setiap perayaannya, busana memiliki peran penting karena tidak sekadar menunjang penampilan, tetapi juga mencerminkan doa, harapan, serta penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, memilih busana Imlek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Mulai dari warna, motif, hingga kenyamanan perlu diperhatikan agar penampilan tetap serasi dengan suasana perayaan. Agar tidak salah pilih, berikut lima tips memilih busana Imlek yang bisa membantu kamu tampil percaya diri sekaligus penuh makna, dikutip dari Vogue dan ameastyle, Minggu (8/2/2026).

1. Pilih Warna yang Bermakna Positif

Warna merah menjadi favorit saat Imlek karena melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Selain merah, warna emas, kuning, atau oranye juga sering dipilih karena melambangkan kekayaan dan harapan baik. Hindari warna hitam atau putih yang identik dengan suasana duka.