Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Memilih Busana Imlek agar Tampil Stylish dan Bermakna

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |08:59 WIB
5 Tips Memilih Busana Imlek agar Tampil <i>Stylish</i> dan Bermakna
5 Tips Memilih Busana Imlek agar Tampil {Stylish} dan Bermakna. (Foto: Vogue)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek sudah di depan mata. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan untuk memeriahkan tahun baru yang penuh makna dan keberuntungan.

Imlek bukan hanya menjadi momen pergantian tahun dalam kalender Tionghoa, tetapi juga waktu yang sarat makna untuk berkumpul bersama keluarga, mempererat hubungan, serta menyambut harapan baru.

Dalam setiap perayaannya, busana memiliki peran penting karena tidak sekadar menunjang penampilan, tetapi juga mencerminkan doa, harapan, serta penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, memilih busana Imlek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Mulai dari warna, motif, hingga kenyamanan perlu diperhatikan agar penampilan tetap serasi dengan suasana perayaan. Agar tidak salah pilih, berikut lima tips memilih busana Imlek yang bisa membantu kamu tampil percaya diri sekaligus penuh makna, dikutip dari Vogue dan ameastyle, Minggu (8/2/2026).

1. Pilih Warna yang Bermakna Positif
Warna merah menjadi favorit saat Imlek karena melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Selain merah, warna emas, kuning, atau oranye juga sering dipilih karena melambangkan kekayaan dan harapan baik. Hindari warna hitam atau putih yang identik dengan suasana duka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/298/3200183//imlek-PexZ_large.jpg
5 Kue dan Makanan Khas Imlek yang Dipercaya Membawa Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/612/3199971//imlek-acE7_large.jpg
Kenapa Hari Imlek Selalu Jatuh di Tanggal Berbeda? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/612/3199569//imlek-2wVy_large.jpg
Wajib Tahu! Ini 5 Pantangan Imlek Salah Satunya Dilarang Kunjungi Keluarga Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/298/3199333//5_hidangan_yang_cocok_disajikan_saat_imlek-7pzP_large.jpg
5 Hidangan yang Cocok Disajikan Saat Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199351//imlek-iuot_large.jpg
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/624/3199211//sekolah-ZbkD_large.jpg
Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement