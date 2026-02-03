5 Hidangan yang Cocok Disajikan Saat Imlek

JAKARTA - Perayaan tahun baru China atau Imlek sudah di depan mata. Selain menyiapkan dekorasi rumah, sajian kuliner yang menggugah selera juga wajib ada di meja makan.

Perayaan Tahun Baru Imlek identik dengan kebersamaan keluarga, doa untuk keberuntungan, serta hidangan istimewa yang sarat makna. Setiap makanan yang disajikan bukan sekadar lezat, tetapi juga melambangkan harapan akan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan di tahun yang baru.

Penasaran, hidangan apa saja yang cocok disajikan saat perayaan Imlek? Berikut seperti dikutip dari eatshenese, Selasa (3/2/2026).

1. Ikan Utuh

Ikan merupakan hidangan wajib saat Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata “ikan” (yu) terdengar seperti kata “kelimpahan”. Menyajikan ikan utuh melambangkan rezeki yang berlimpah dan keberuntungan yang berkesinambungan. Biasanya ikan disajikan dengan cara dikukus agar tetap sederhana namun bermakna.

2. Mi Panjang Umur

Mi panjang umur atau longevity noodles melambangkan umur panjang dan kesehatan. Mi ini dimasak panjang tanpa dipotong sebagai simbol kehidupan yang panjang dan lancar. Saat menyantapnya, dipercaya semakin panjang mi, semakin baik harapan hidup di masa depan.