Dessert Korea yang Cocok untuk Teman Nonton Drakor

JAKARTA - Nonton drakor rasanya kurang lengkap tanpa camilan manis di samping kita. Apalagi kalau dessert-nya khas Korea yang bikin suasana makin kerasa kayak lagi nongkrong di kafe Seoul.

Dessert Korea dikenal dengan cita rasa yang tidak terlalu manis, tampilan yang menarik, serta filosofi kesederhanaan di balik setiap sajian. Mulai dari kue tradisional hingga dessert modern ala kafe Seoul, dessert Korea punya daya tarik tersendiri dan semakin populer berkat pengaruh K-Pop dan drama Korea.

Nah, penasaran apa saja 5 dessert Korea yang pas banget buat nemenin maraton drakor? Berikut informasinya dikutip kimchimari Senin (2/2/2026).

1. Bingsu

Bingsu adalah dessert ikonik Korea yang hampir selalu muncul di drama. Es serut super halus ini biasanya disajikan dengan topping buah, kacang merah, keju, atau cokelat. Rasanya ringan dan segar, cocok disantap sambil fokus ke alur cerita tanpa bikin cepat enek.

2. Hotteok

Kalau kamu nonton drakor malam hari, hotteok adalah pilihan sempurna. Pancake manis khas street food Korea ini berisi gula cokelat, kayu manis, dan kacang. Hangat, manis, dan bikin suasana nonton jadi lebih cozy, apalagi pas adegan romantis muncul.