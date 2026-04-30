Sering Ngidam Makanan Asin? Ini 6 Sinyal Tubuh yang Jangan Diabaikan

KEINGINAN makan makanan asin seperti keripik atau gorengan memang biasa terjadi. Namun ternyata, ngidam asin ini bukan hanya sekedar keinginan, tapi sinyal tubuh.

Meski garam (natrium) penting untuk fungsi tubuh, tapi keinginan berlebihan juga bisa berkaitan dengan kondisi tertentu. Apa saja itu? Dilansir dari Health Line, Kamis (30/4/2026), berikut 6 kondisi tubuh yang perlu diwaspadai jika tiba-tiba ngidam makanan asin terus:

1. Dehidrasi

Salah satu penyebab paling umum adalah kekurangan cairan. Saat tubuh dehidrasi, keseimbangan elektrolit termasuk natrium bisa terganggu.

Hal ini membuat tubuh “meminta” asupan garam. Gejalanya pun bisa berupa pusing, haus berlebihan, lemas, hingga jarang buang air kecil.

2. Penyakit Addison (Gangguan Hormon)

Kondisi ini terjadi ketika kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon penting dalam jumlah cukup. Akibatnya, tubuh kehilangan natrium dan memicu keinginan makan asin.

3. Stres Kronis

Stres juga bisa memicu craving makanan asin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa garam dapat memengaruhi pelepasan hormon tertentu di otak yang membuat seseorang merasa lebih “lega” setelah mengonsumsinya.