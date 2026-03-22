Istana Open House, Warga Nikmati Opor, Siomay hingga Es Teler

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar Open House untuk masyarakat umum di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Sejumlah makanan khas Nusantara disiapkan untuk menjamu para warga yang mengikuti Open House bersama Presiden Prabowo di Istana.

Makanan dan minuman yang disuguhkan di antaranya opor ayam, empal gentong, ketupat, soto, sate, siomay, mie ayam, bakso, es teler, es campur, kopi, hingga jajanan pasar.

Masyarakat yang datang pun menyantap menu hidangan yang disuguhkan dengan lahap.

Sebagian warga menikmati makanan sambil duduk di kursi yang disediakan. Ada pula warga yang duduk di lantai untuk menikmati hidangan.