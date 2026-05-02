Rahasia Sehat Sederhana, Ini Manfaat Konsumsi Telur Rebus Setiap Hari!

KONSUMSI telur rebus setiap memang terlihat seperti kebiasaan sederhana. Namun di balik kebisaan tersebut ternyata menyimpan banyak manfaat bagi tubuh kita.

Melansir dari WebMD, satu butir telur mengandung sekitar 77 kalori, 6 gram protein 5 gram lemak, dan 1,6 gram lemak jenuh, serta zat besi, vitamin, mineral, dan karotenoid yang bermanfaat bagi tubuh kita.

1. Kandungan Telur Rebus

Selain itu, satu telur rebus juga memiliki kandungan 25 miligram kalsium, 0,595 miligram zat besi dan 63 miligram kalium. Di sisi lain, kandungan protein dalam telur rebus bisa mendukung perkembangan dan ketahanan prenatal jika digabungkan dengan vitamin D.

Tak sampai di situ, mengonsumsi telur rebus setiap hari juga bagus dalam program penurunan berat badan. Telur bisa menjadi sumber protein non lemak bagi tubuh dan membuat kita kenyang lebih lama tanpa harus makan dalam jumlah banyak.

Dengan begitu, pola makan serta porsi makan bisa terukur. Jadi, telur rebus sangat bisa diandalkan saat melakukan program penurunan berat badan.