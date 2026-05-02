Bukan Kebetulan! Ini Penyebab Perempuan Merasa Lebih Semangat Setelah Haid

SETELAH melewati masa haid, banyak perempuan tiba-tiba merasa lebih segar, berenergi, dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Perubahan ini bukan sekadar perasaan biasa loh ternyata!

Ada pengaruh perubahan hormon dalam tubuh yang terjadi secara alami. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kondisi ini terjadi? Mari kita bahas lebih dalam.

1. Merasa Lebih Semangat Setelah Haid

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) atau spesialis kebidanan dan kandungan, dr. Fajar Alam, Sp.OG, melalui unggahan di Instagramnya memberikan jawaban terkait fenomena tersebut. Dr. Fajar menjelaskan bahwa rasa semangat itu merupakan hormon estrogen yang timbul setelah pendarahan haid berhenti.

Proses peningkatan hormon ini ia istilahkan sebagai fase di mana hormon sedang "glowing up". Hormon tersebut pun mulai naik saat sudah berhenti haid.

"Setelah haid berhenti, hormon estrogen mulai naik dan kasih kamu energi ekstra," jelas dr. Fajar dalam videonya, dikutip Sabtu (2/5/2026).