Apa Saja Dampak Makan Telur Setiap Hari Saat Sahur dan Buka Puasa?

JAKARTA – Telur dikenal sebagai salah satu makanan yang kaya nutrisi dan menjadi sumber protein yang baik bagi tubuh. Bahan makanan ini juga mudah diolah menjadi berbagai hidangan, seperti telur dadar, semur telur, hingga gulai telur.

Karena praktis dan bergizi, telur sering menjadi menu pilihan saat sahur maupun berbuka puasa di bulan Ramadhan. Namun, konsumsi telur dalam jumlah berlebihan setiap hari juga perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan beberapa dampak bagi kesehatan.

Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kolin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, lemak, fosfor, karbohidrat, zat besi, hingga kalsium. Meski demikian, jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama lebih dari beberapa butir setiap hari, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai.

Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi jika terlalu sering mengonsumsi telur setiap hari:

1. Meningkatkan Kolesterol

Kuning telur mengandung kolesterol cukup tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bagi orang yang memang memiliki riwayat kolesterol tinggi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah dan penyakit jantung.

2. Memicu Masalah Kulit