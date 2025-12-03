Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |07:44 WIB
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Telur kerap dituding sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol. Namun anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar.

Dalam pola makan seimbang, konsumsi telur justru tidak memberikan efek signifikan terhadap kenaikan kolesterol darah bagi sebagian besar orang sehat. Mengutip Verywell Health, para ahli nutrisi menjelaskan bahwa kadar kolesterol dalam darah lebih dipengaruhi oleh konsumsi lemak jenuh dan lemak trans, bukan dari kolesterol yang terdapat dalam makanan seperti telur.

Artinya, naiknya kolesterol bukan semata-mata karena mengonsumsi telur. Justru telur tetap menjadi sumber pangan bergizi tinggi.

Telur mengandung protein berkualitas, vitamin A, D, B kompleks, kolin, lutein, dan zeaxanthin nutrisi penting untuk kesehatan mata, otak, hingga daya tahan tubuh. Konsumsi telur dalam jumlah wajar bahkan bisa berdampak positif pada kadar kolesterol tertentu, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan rendah lemak jenuh.

Selain itu, telur tergolong rendah karbohidrat, kalori, dan lemak jenuh. Telur juga bebas lemak trans dan mengandung vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang serta sistem kekebalan.

