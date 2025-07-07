Makan Telur 1 Butir Sehari Bisa Tingkatkan IQ Anak, Cek Faktanya

MAKAN telur satu butir sehari ternyata bermanfaat baik untuk kecerdasan otak anak. Telur ternyata punya manfaat luar biasa untuk tumbuh kembang anak.

Cukup satu butir telur sehari, kebiasaan sederhana ini ternyata bisa bantu cegah stunting hingga tingkatkan kecerdasan otak si kecil, lho!

Hal ini dibahas dalam unggahan akun Instagram @mpasi_bbbooster yang bekerja sama dengan psikolog anak @resty.psikologianak. Berikut ulasannya, dikutip Senin (7/7/2025).

Dalam video yang viral tersebut, disebutkan bahwa satu telur tambahan setiap hari sangat bermanfaat, terutama dalam mencegah stunting yang sering kali dianggap hanya soal tinggi badan.



Padahal, stunting juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan otak anak. Bahkan, disebutkan bahwa 80 persen otak anak berkembang di 1.000 hari pertama kehidupannya.



Artinya, masa-masa ini adalah waktu emas yang tidak boleh dilewatkan untuk memaksimalkan nutrisi yang masuk ke tubuh anak.



Stunting atau gagal tumbuh bukan sekadar membuat anak jadi lebih pendek dari teman sebayanya. Lebih dari itu, kondisi ini bisa memengaruhi kemampuan belajar, perkembangan bahasa, hingga tingkat IQ anak.



Karena itu, penting bagi orang tua memberikan asupan yang kaya gizi sejak dini. Telur jadi salah satu makanan paling praktis dan lengkap gizinya. Tidak heran kalau telur kerap disebut sebagai “superfood” bagi anak-anak yang sedang tumbuh.