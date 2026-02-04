Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wajib Tahu! Ini 5 Pantangan Imlek Salah Satunya Dilarang Kunjungi Keluarga Istri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |16:02 WIB
Wajib Tahu! Ini 5 Pantangan Imlek Salah Satunya Dilarang Kunjungi Keluarga Istri
Wajib Tahu! Ini 5 Pantangan Saat Tahun Baru Imlek. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tahun Baru China atau Imlek sudah di depan mata. Perayaan ini disambut dengan penuh suka cita oleh masyarakat dan umat Tionghoa.

Tahun Baru Imlek merupakan momen penting bagi masyarakat Tionghoa untuk menyambut awal tahun dengan harapan keberuntungan, kesehatan, dan rezeki yang lebih baik. 

Di perayaan Imlek ini, tentu ada banyak kepercayaan yang biasa dilakukan para umat China untuk mendapat keberuntungan di tahun ini.

5 Tips Sehat Menyantap Hidangan Imlek

Selain berbagai tradisi yang dilakukan, ada pula sejumlah pantangan yang dipercaya sebaiknya dihindari agar tidak membawa kesialan. Berikut lima pantangan yang umum diperhatikan saat chinesenewyear, Rabu (4/2/2026).

1. Menyapu dan Membuang Sampah

Pada hari pertama Imlek, menyapu lantai atau membuang sampah dipercaya sama dengan membuang rezeki dan keberuntungan yang baru datang. Karena itu, banyak orang memilih membersihkan rumah sebelum Imlek tiba, bukan pada hari perayaannya.

2. Mengucapkan Kata-Kata Negatif

Mengucapkan kata-kata seperti “mati”, “sakit”, “miskin”, atau kata-kata kasar lainnya dianggap membawa energi buruk. Saat Imlek, orang dianjurkan menggunakan kata-kata positif dan penuh doa baik agar sepanjang tahun dipenuhi hal-hal yang menyenangkan.

3. Memecahkan Barang

Memecahkan piring, gelas, atau barang lainnya dipercaya sebagai pertanda buruk karena melambangkan perpecahan atau kesialan. Oleh karena itu, orang-orang biasanya lebih berhati-hati saat menggunakan barang pecah belah selama perayaan Imlek.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/298/3199333//5_hidangan_yang_cocok_disajikan_saat_imlek-7pzP_large.jpg
5 Hidangan yang Cocok Disajikan Saat Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/612/3199351//imlek-iuot_large.jpg
5 Persiapan Imlek yang Wajib Dilakukan, Biar Hoki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/624/3199211//sekolah-ZbkD_large.jpg
Jadwal Lengkap Libur Awal Puasa dan Tahun Baru Imlek Februari 2026 untuk Anak Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/612/3199200//kuda_menangis-arw2_large.jpg
Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/25/3198861//imlek-mySA_large.jpg
Serba-Serbi Rencana Perayaan Imlek Nusantara 2026 yang Bertepatan dengan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/25/3198857//hari_suci_thaipusam-7pCM_large.jpg
Thaipusam, Kisah Dewa Murugan Kalahkan Kejahatan 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement