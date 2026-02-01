Serba-Serbi Rencana Perayaan Imlek Nusantara 2026 yang Bertepatan dengan Ramadhan

JAKARTA - Rangkaian perayaan Imlek di Indonesia. Tahun ini berlangsung istimewa sebab bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Ketua Umum Perayaan Imlek Nasional, Irene Umar, memaparkan rangkaian akan berlangsung mulai pertengahan Februari hingga puncaknya di awal Maret 2026.

"Di tahun 2026, Imlek akan dimulai dari tanggal 17 Februari sampai Cap Go Meh di 3 Maret 2026. Ramadan juga akan mulai di tanggal 18 ya kira-kira. Nah, ini berarti pada saat kita berbarengan nih itu berarti kan kita juga saling hormat-menghormati di sana," kata Irene dikutip Minggu (1/2/2026).

Iren yang juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) menyebutkan, Perayaan Imlek Nasional bakal digelar di Lapangan Banteng Jakarta.

Bukan tanpa alasan, Lapangan Banteng dipilih karena letaknya yang strategis di antara simbol-simbol rumah ibadah besar di Indonesia.

Seperti Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal, dimana nantinya perayaan tersebut juga akan dipadukan dengan acara buka bersama. Hal tersebut mengingat perayaan Imlek 2026 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan.

"Maka disanalah kita melihat bahwa ini perdamaian Bhinneka Tunggal Ika nya terjadi," ucap dia.

Selain itu, rangkaian acara tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kreatif melalui pelibatan UMKM dan edukasi budaya. Hal tersebut nantinya akan berdampak kepada aspek keberlanjutan (sustainability) dalam penyelenggaraan festival kuliner dan seni yang digelar.