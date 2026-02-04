Minta Maaf soal Open to Work, Prilly Latuconsina: Ini Bagian dari Perjalanan Belajarku

JAKARTA - Prilly Latuconsina menegaskan bahwa keputusan menampilkan fitur “Open to Work” di akun LinkedIn miliknya merupakan bagian dari proses belajar dan upayanya untuk terus bertumbuh, baik secara profesional maupun personal.

Di tengah kegaduhan publik yang sempat muncul, Prilly menyampaikan bahwa langkah tersebut lahir dari keinginannya untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dan memperluas ruang eksplorasi karier.

Melalui unggahan di Instagram, Prilly memang menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Namun, ia menekankan bahwa unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyinggung atau mengabaikan realitas sulit yang dihadapi banyak orang dalam mencari pekerjaan.

“Pertama-tama aku minta maaf dengan tulus, kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa nggak nyaman atau kesalahpahaman,” kata Prilly Latuconsina, Rabu (4/2/2026).

Prilly menyadari bahwa setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda. Karena itu, ia menegaskan posisinya sebagai figur publik tidak membuatnya berhenti untuk terus belajar dan mencari ruang pengembangan diri.