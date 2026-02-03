Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mulai Dibela Netizen yang Tak Dikenalnya, Chiki Fawzi Ungkap Rasa Senang dan Syukur

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |14:09 WIB
Mulai Dibela Netizen yang Tak Dikenalnya, Chiki Fawzi Ungkap Rasa Senang dan Syukur
Dibela Netizen yang Tak Dikenalnya, Chiki Fawzi Ungkap Rasa Senang dan Syukur. (Foto: IG Chiki Fawzi)
JAKARTA - Polemik soal pemberhentian konten kreator sekaligus influencer Chiki Fawzi masih terus bergulir di media sosial. Jika sebelumnya banyak pihak yang melayangkan fitnah dan tudingan “Nebeng Haji” kepada dirinya, kondisi terbalik justru terjadi saat ini.

Di tengah badai fitnah yang mengarah kepada Chiki, netizen mulai banyak yang membela dan memihak kepada Chiki sebagai influencer kemanusiaan yang dikenal dengan ketulusan hatinya dalam membantu sesama.

Salah satunya seperti pembelaan salah seorang netizen yang diunggah di akun instagram Chiki Fawzi. Netizen bernama Rosadi Jamani tersebut melakukan pembelaan lewat tulisannya yang menyentuh hati Chiki. Bahkan, mendapat komentar positifnya dari netizen. 

Ia menyoroti ketulusan Chiki yang memang sangat ingin menjadi petugas pendamping ibadah haji. Bahkan saat yang lain sibuk menyoroti dirinya yang masuk dengan jalur penunjukan langsung, ia justru menonjolkan sikap Chiki yang disiplin dan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan.

Hal tersebut membuat Chiki merasa terharu dan senang karena masih ada orang yang melihat sisi kebaikan dirinya di tengah badai tudingan yang menerpa. 

“Subuh ini, dikirimin link tulisan facebook sama tanteku tersayang @shahnaz.haque. Nangis baca tulisan Pak Rosadi Jamani dari Kalbar, yg bahkan aku gak kenal. Salam kenal Pak Rosadi, ingin sekali saya berkenalan dengan bapak,” ungkap Chiki dalam keterangan unggahannya soal tulisan Rosadi Jamani, dikutip Selasa (3/2/2026).

 

