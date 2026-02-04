HOME WOMEN TRAVEL

Duh, Wahana Baru Mogok Bikin Wisatawan Terjebak di Ketinggian 61 Meter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |10:45 WIB
JAKARTA - Momen menegangkan terjadi di Balneario Camboriu Brasil. Puluhan turis dilaporkan terjebak di ketinggian hampir 200 kaki (61 meter) saat wahana panorama Super Gyro Tower mendadak macet.

Diketahui, wahana ini membuat wisatawan dapat melihat pemandangan kota dan pantai dari ketinggian hampir 980 kaki di atas permukaan laut. Wahana ini juga baru beroperasi tiga bulan sebelum insiden terjadi.

Saat kejadian, wahana Super Gyro Tower ini dipenuhi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan unik. Hingga tiba-tiba mesin berhenti berputar dan wahana mulai turun perlahan.

Kejadian ini membuat para wisatawan terkejut. Bahkan para penumpang yang terjebak juga harus menunggu dua jam lebih tanpa kejelasan sebelum akhirnya dievakuasi. 

Karena wahana berhenti di titik yang tinggi dan tidak bisa bergerak, langkah darurat dilakukan dengan menggunakan tali dari sistem pemeliharaan menara untuk menurunkan satu per satu orang yang terjebak.  

 

1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208040//viral-eZNW_large.jpg
Viral Chery Tiggo Tabrak Pedagang Mie Ayam di Kelapa Gading, Gerobak Hancur dan Korban Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208021//viral-Bjt7_large.jpg
Fendi Bocah Gunungkidul Putus Sekolah demi Rawat Ibu, Relawan Prabowo: Kita Kawal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3207961//direktur_utama_pt_asdp_indonesia_ferry_heru_widodo-HEVR_large.jpg
Viral Pemudik Ricuh karena Kapal Tak Kunjung Bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Ini Penjelasan ASDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/25/3207341//mudik-NtbS_large.jpeg
Pemuda Ini Mudik Bareng Pacar, Terasa Manis saat Membelah Aspal Pulau Jawa Menuju Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/612/3207080//viral-DmKd_large.jpg
Viral Gadis 22 Tahun Dijodohkan dengan Pria 65 Tahun, Netizen: Langsung Kak Tiap Pagi Buatkan Teh Gulanya 5 Sendok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207064//viral-10M9_large.jpg
Hotman Paris Posting Rismon Terima Parsel Gibran, Auto Diserbu Netizen!
