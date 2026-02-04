Duh, Wahana Baru Mogok Bikin Wisatawan Terjebak di Ketinggian 61 Meter

JAKARTA - Momen menegangkan terjadi di Balneario Camboriu Brasil. Puluhan turis dilaporkan terjebak di ketinggian hampir 200 kaki (61 meter) saat wahana panorama Super Gyro Tower mendadak macet.

Diketahui, wahana ini membuat wisatawan dapat melihat pemandangan kota dan pantai dari ketinggian hampir 980 kaki di atas permukaan laut. Wahana ini juga baru beroperasi tiga bulan sebelum insiden terjadi.

Saat kejadian, wahana Super Gyro Tower ini dipenuhi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan unik. Hingga tiba-tiba mesin berhenti berputar dan wahana mulai turun perlahan.

Kejadian ini membuat para wisatawan terkejut. Bahkan para penumpang yang terjebak juga harus menunggu dua jam lebih tanpa kejelasan sebelum akhirnya dievakuasi.

Karena wahana berhenti di titik yang tinggi dan tidak bisa bergerak, langkah darurat dilakukan dengan menggunakan tali dari sistem pemeliharaan menara untuk menurunkan satu per satu orang yang terjebak.