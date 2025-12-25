Pohon Natal Gereja Katedral Gunakan Dekorasi Daur Ulang, Jadi Spot Foto Para Jemaat

JAKARTA - Suasana Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta, begitu meriah dan dipenuhi para jemaat pada Kamis (25/12/2025). Keunikan pun terlihat pada momen Natal tahun ini, yakni dekorasi yang digunakan Gereja Katedral berasal dari bahan daur ulang.

Menurut pantauan Okezone, pohon Natal di Gereja Katedral menggunakan bahan daur ulang, seperti karung beras bekas serta batok kelapa.

Dekorasi dari bahan daur ulang ini juga memiliki makna kepedulian terhadap lingkungan. Karung bekas bernuansa cokelat tersebut disusun hingga membentuk pohon Natal dan ornamen-ornamen lainnya.

Keunikan pohon Natal ini pun menjadi sorotan para jemaat dan menjadi spot foto yang Instagramable. Tampak para jemaat mengantre untuk berfoto dan menikmati keunikan pohon Natal tersebut.

Di antaranya Rico dan Della, jemaat asal Pasar Senen yang melaksanakan Misa Natal di Gereja Katedral. Rico dan Della mengaku sangat kagum dengan keunikan pohon Natal tersebut hingga rela mengantre.