5 Negara dengan Tradisi Natal Unik di Dunia: Baca Buku hingga Datangi Makam

JAKARTA - Perayaan Natal biasanya dikenal identik dengan kado, diskon, atau berkumpul bersama orang terkasih. Namun, di berbagai belahan dunia, ada tradisi-tradisi menarik yang menjadikan Natal lebih bermakna dan penuh kebersamaan.

Tradisi ini mengutamakan apa yang dapat dirasakan bersama-sama, tak melulu soal apa yang kita dapatkan saat Natal. Berikut ini 5 negara di dunia yang memiliki tradisi Natal unik yang dirangkum dari BBC:

Islandia: Malam Buku dan Cahaya Lilin

Di Islandia, momen Natal bukan hanya soal tukar kado. Sebuah tradisi bernama jólabókaflóð yang artinya “banjir buku Natal” membuat keluarga saling memberi buku, kemudian menghabiskan malam Natal dengan membaca bersama. Tradisi ini bermula dari masa Perang Dunia II, ketika barang-barang langka kecuali kertas.

Saat malam Natal, keluarga di Islandia akan makan malam bersama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bersantai sambil membaca buku baru masing-masing ditemani cahaya lilin, cokelat, atau minuman hangat.

Tradisi ini menjadi refleksi bahwa Natal bisa jadi tentang kedekatan dan cerita, bukan hanya hadiah mahal.

Jepang: Malam Romantis ala Valentine