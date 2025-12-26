Mewah! Penampakan Rumah Kim Kardashian Dipenuhi Pohon Natal Serba Putih

JAKARTA - Perayaan Natal jadi momen yang paling ditunggu umat Kristiani di seluruh dunia. Salah satunya yang menjadi sorotan ialah dekorasi dan hiasan serba Natal dari kalangan selebritas yang meriah dan menjadi inspirasi banyak orang.

Tak terkecuali selebritas Amerika Serikat, Kim Kardashian. Pengusaha sekaligus model ini terkenal ekstra dalam menghias dan memberikan dekorasi di momen Natal.

Dalam unggahan Instagram-nya @kimkardashian, tampak ia berpose di dalam rumah yang penuh dengan pohon Natal bernuansa putih. Pohon Natal tersebut bak dipenuhi salju sehingga menambah kesan elegan pada dekorasi rumahnya.

Pohon-pohon Natal tersebut mengelilingi lorong rumah Kardashian, ditambah dengan pernak-pernik lampu Natal bernuansa hangat.

Kim juga tampak memukau dengan setelan outfit musim dingin serba putih. Ia mengenakan puffy jacket dipadu dengan celana dan sepatu putih. Nuansa serba putih seperti salju ini tampaknya menjadi tema dekorasi Natal Kim Kardashian.

Penuhnya lorong rumah Kim Kardashian dengan pohon Natal putih ini seolah memberikan kesan dirinya berjalan di tengah hutan cemara saat musim salju. Vibes-nya juga menambah nuansa Natal yang sejuk di rumah putri Kris Jenner ini.

Sebelumnya, keluarga Kardashian-Jenner dikenal selalu ekstra saat perayaan Natal. Pohon Natal keluarga selebritas ini selalu megah dan mewah dengan ornamen berkilau yang cantik dan menginspirasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)