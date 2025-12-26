Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mewah! Penampakan Rumah Kim Kardashian Dipenuhi Pohon Natal Serba Putih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |19:16 WIB
Mewah! Penampakan Rumah Kim Kardashian Dipenuhi Pohon Natal Serba Putih
Mewah! Penampakan Rumah Kim Kardashian Dipenuhi Pohon Natal Serba Putih (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Natal jadi momen yang paling ditunggu umat Kristiani di seluruh dunia. Salah satunya yang menjadi sorotan ialah dekorasi dan hiasan serba Natal dari kalangan selebritas yang meriah dan menjadi inspirasi banyak orang.

Tak terkecuali selebritas Amerika Serikat, Kim Kardashian. Pengusaha sekaligus model ini terkenal ekstra dalam menghias dan memberikan dekorasi di momen Natal.

Dalam unggahan Instagram-nya @kimkardashian, tampak ia berpose di dalam rumah yang penuh dengan pohon Natal bernuansa putih. Pohon Natal tersebut bak dipenuhi salju sehingga menambah kesan elegan pada dekorasi rumahnya.

Pohon-pohon Natal tersebut mengelilingi lorong rumah Kardashian, ditambah dengan pernak-pernik lampu Natal bernuansa hangat.

Kim juga tampak memukau dengan setelan outfit musim dingin serba putih. Ia mengenakan puffy jacket dipadu dengan celana dan sepatu putih. Nuansa serba putih seperti salju ini tampaknya menjadi tema dekorasi Natal Kim Kardashian.

Penuhnya lorong rumah Kim Kardashian dengan pohon Natal putih ini seolah memberikan kesan dirinya berjalan di tengah hutan cemara saat musim salju. Vibes-nya juga menambah nuansa Natal yang sejuk di rumah putri Kris Jenner ini.

Sebelumnya, keluarga Kardashian-Jenner dikenal selalu ekstra saat perayaan Natal. Pohon Natal keluarga selebritas ini selalu megah dan mewah dengan ornamen berkilau yang cantik dan menginspirasi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3191971/natal-Stq6_large.jpg
5 Negara dengan Tradisi Natal Unik di Dunia: Baca Buku hingga Datangi Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/612/3191792/pohon_natal-Y3U9_large.jpg
Pohon Natal Gereja Katedral Gunakan Dekorasi Daur Ulang, Jadi Spot Foto Para Jemaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097737/pp_couple_terpisah_salah_satunya_tema_natal_yang_aesthetic_untuk_tunjukkan_hubungan_spesialmu-cwe3_large.JPG
PP Couple Terpisah, Salah Satunya Tema Natal yang Aesthetic untuk Tunjukkan Hubungan Spesialmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/612/3096983/anti_mainstream_intip_5_ide_hampers_untuk_hadiah_natal-yuS5_large.jpg
Anti Mainstream, Intip 5 Ide Hampers untuk Hadiah Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/612/3096735/novena_natal_merupakan_rangkaian_doa_yang_dilaksanakan_selama_sembilan_hari_berturut_turut-tHuw_large.jpg
Doa Novena Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094947/kostum_ikonik_jim_carrey_di_film_the_grinch_dilelang_dengan_harga_fantastis-v2fj_large.jpg
Kostum Ikonik Jim Carrey di Film The Grinch Dilelang dengan Harga Fantastis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement