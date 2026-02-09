Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Manfaat Kurma di Bulan Puasa, Wajib Tahu Nih!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |13:00 WIB
JAKARTA - Buah kurma menjadi primadona saat bulan Ramadhan tiba. Buah yang terkenal dengan rasa manisnya ini begitu digandrungi masyarakat, khususnya umat Muslim, di bulan puasa.

Pasalnya, kurma menjadi salah satu buah yang kaya akan manfaat, terlebih saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Apalagi, buah kurma memiliki banyak jenis yang bisa dikonsumsi baik saat sahur maupun berbuka.

Kurma merupakan buah yang berasal dari pohon Phoenix dactylifera dan telah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, terutama di wilayah Timur Tengah. Selain rasanya yang manis alami, kurma juga dikenal sebagai sumber energi dan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Tak heran jika kurma sering dijadikan makanan sunnah, menu berbuka puasa, maupun camilan sehat sehari-hari.

Penasaran, manfaat apa saja yang ada pada buah kurma khususnya di bulan Ramadhan ini? Berikut informasinya dikutip dari BBCgoodfood, Minggu (8/2/2026).

1. Kaya Serat

Saat berpuasa, tubuh bisa kekurangan serat akibat konsumsi makanan yang tidak seimbang saat sahur dan berbuka. Hal ini dapat menyebabkan asupan nutrisi menjadi tidak optimal.

Karena itu, kurma dapat membantu mencukupi kebutuhan serat meski sedang menjalani ibadah puasa. Satu buah kurma mengandung sekitar 7 gram serat.

Dalam sebuah penelitian Trusted Source, 21 orang yang mengonsumsi tujuh buah kurma per hari selama 21 hari mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dan tidak mengalami sembelit.

 

Halaman:
1 2
      
