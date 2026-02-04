Tak Bisa Disepelekan, Jalan 10.000 Langkah Miliki 5 Manfaat Luar Biasa

JAKARTA - Jalan kaki 10.000 langkah setiap hari belakangan ini populer sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Rutinitas ini bukan sekadar angka, namun terbukti memberikan manfaat besar bagi kesehatan.

Dilansir dari Verywell Health, Rabu (4/2/2026) berikut ini adalah beberapa manfaat utama yang bisa didapatkan dari berjalan 10.000 langkah setiap harinya:

1. Bantu Menurunkan Berat Badan

Berjalan merupakan aktivitas aerobik yang membakar kalori, sehingga dapat membantu proses penurunan berat badan, terlebih jika dikombinasikan dengan pola makan sehat.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung dan Paru-Paru

Aktivitas jalan kaki meningkatkan detak jantung dan pernapasan, sehingga aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih optimal serta memperkuat fungsi jantung dan paru-paru.

3. Menurunkan Risiko Penyakit

Rutinitas ini juga dapat membantu mengurangi risiko sejumlah penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan stroke, melalui peningkatan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan.

4. Menguatkan Otot dan Tulang

Berjalan adalah aktivitas berbeban yang membantu meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang, terutama penting seiring bertambahnya usia.