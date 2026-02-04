Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tak Bisa Disepelekan, Jalan 10.000 Langkah Miliki 5 Manfaat Luar Biasa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |15:04 WIB
Tak Bisa Disepelekan, Jalan 10.000 Langkah Miliki 5 Manfaat Luar Biasa. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jalan kaki 10.000 langkah setiap hari belakangan ini populer sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Rutinitas ini bukan sekadar angka, namun terbukti memberikan manfaat besar bagi kesehatan.

Dilansir dari Verywell Health, Rabu (4/2/2026) berikut ini adalah beberapa manfaat utama yang bisa didapatkan dari berjalan 10.000 langkah setiap harinya:

1. Bantu Menurunkan Berat Badan
Berjalan merupakan aktivitas aerobik yang membakar kalori, sehingga dapat membantu proses penurunan berat badan, terlebih jika dikombinasikan dengan pola makan sehat.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung dan Paru-Paru
Aktivitas jalan kaki meningkatkan detak jantung dan pernapasan, sehingga aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih optimal serta memperkuat fungsi jantung dan paru-paru.

3. Menurunkan Risiko Penyakit
Rutinitas ini juga dapat membantu mengurangi risiko sejumlah penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan stroke, melalui peningkatan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan.

4. Menguatkan Otot dan Tulang
Berjalan adalah aktivitas berbeban yang membantu meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang, terutama penting seiring bertambahnya usia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208312//menkes-caUu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207845//ibu_dan_anak-T3SX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208290//sehat-oBRx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207851//diabetes-sHjw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207841//ibu_dan_anank-X9ir_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/482/3207560//menkes-oBpz_large.jpg
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement