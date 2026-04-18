Benarkah Mencium Pasangan Bisa Meredakan Nyeri? Ini Kata Dokter

JAKARTA – Ciuman bibir dengan pasangan sah kerap dianggap sebagai bentuk ekspresi kasih sayang atau bagian dari momen romantis. Namun, di balik aktivitas tersebut, ternyata ada sejumlah manfaat kesehatan yang bisa didapatkan.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Fajar Alam, mengungkapkan bahwa terdapat penjelasan ilmiah di balik aktivitas tersebut. Melalui unggahan video edukasi di akun Instagram-nya, ia memaparkan manfaat ciuman bibir yang mencakup aspek fisik hingga psikologis.

“Hanya berciuman bibir, tapi bisa bikin sehat. Kok bisa? Jangan mikir aneh-aneh dulu ya. Ternyata berciuman bibir sama pasangan yang sah itu bukan cuma soal romantis, tapi ada sains di baliknya,” ujar dr. Fajar.

Manfaat Mencium Pasangan

1. Pereda nyeri alami (efek endorfin)

Menurut dr. Fajar, saat berciuman, otak melepaskan hormon endorfin. Hormon ini berperan dalam mengurangi rasa sakit, termasuk membantu meredakan pusing atau sakit kepala.

“Pas ciuman, otak kita itu melepaskan endorfin yang bisa membantu mengurangi rasa sakit atau pusing,” jelasnya.