Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Thailand hingga Singapura Perketat Kawasan, Waspada Virus Nipah Jelang Imlek

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |12:17 WIB
Thailand hingga Singapura Perketat Kawasan, Waspada Virus Nipah Jelang Imlek. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wabah virus Nipah yang terjadi di India membuat sejumlah negara di Asia meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, telah ditemukan kasus kematian akibat infeksi virus Nipah di negara bagian West Bengal.

Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura kini memperketat kawasan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di pintu masuk, seperti bandara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan guna menghambat potensi penyebaran virus Nipah ke luar wilayah India.

Dikutip sciencealert, Rabu (4/2/2026), pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan, serta skrining bagi pelaku perjalanan dari daerah terdampak. Virus Nipah dikenal sebagai patogen yang sangat mematikan, dengan tingkat kematian pada manusia berkisar antara 40 hingga 75 persen.

Virus Nipah merupakan virus zoonotik, yakni virus yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penularan sebagian besar terjadi melalui kontak dengan kelelawar buah yang membawa virus, termasuk melalui cairan tubuh seperti air liur, urine, atau kotoran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208312//menkes-caUu_large.jpg
5 Tips Menjaga Kesehatan Selama Lebaran Ala Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207845//ibu_dan_anak-T3SX_large.jpg
Habis Lebaranan Anak Kurang Fit? Ini Tips Memilih Multivitamin yang Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/482/3208290//sehat-oBRx_large.jpg
Tips Menjaga Berat Badan Setelah Lebaran, Terapkan 6 Langkah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207851//diabetes-sHjw_large.jpg
Cara Cegah Gula Darah Setelah Makan Manis-Manis di Momen Lebaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/482/3207841//ibu_dan_anank-X9ir_large.jpg
Kenali Hidden Hunger, Anak Aktif Ceria tapi Nutrisi Tak Tercukupi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/482/3207560//menkes-oBpz_large.jpg
Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement