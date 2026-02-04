Thailand hingga Singapura Perketat Kawasan, Waspada Virus Nipah Jelang Imlek

JAKARTA - Wabah virus Nipah yang terjadi di India membuat sejumlah negara di Asia meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, telah ditemukan kasus kematian akibat infeksi virus Nipah di negara bagian West Bengal.

Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura kini memperketat kawasan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di pintu masuk, seperti bandara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan guna menghambat potensi penyebaran virus Nipah ke luar wilayah India.

Dikutip sciencealert, Rabu (4/2/2026), pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan, serta skrining bagi pelaku perjalanan dari daerah terdampak. Virus Nipah dikenal sebagai patogen yang sangat mematikan, dengan tingkat kematian pada manusia berkisar antara 40 hingga 75 persen.

Virus Nipah merupakan virus zoonotik, yakni virus yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penularan sebagian besar terjadi melalui kontak dengan kelelawar buah yang membawa virus, termasuk melalui cairan tubuh seperti air liur, urine, atau kotoran.