Konsumsi Susu Almond Setiap Hari, Begini Efeknya buat Kulit hingga Jantung

JAKARTA - Banyak yang belum familiar dengan manfaat susu almond. Padahal efek jika dikonsumsi setiap hari, susu almond memberikan dampat yang positif.

Susu Almond belakangan ini memang tengah populer karena dipilih sebagai alternatif bagi mereka yang alergi susu sapi. Susu almond dibuat dari almond yang dicampur dengan air, kemudian disaring sehingga menghasilkan cairan yang ringan dan sedikit rasa kacang.

Berbeda dengan susu sapi, susu almond tidak mengandung laktosa dan cocok bagi orang dengan intoleransi terhadap gula susu tersebut.

Berikut ini berbagai manfaat mengonsumsi susu almond bagi tubuh seperti dikutip dari Verywell Health, Selasa (31/3/2026).

1. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Susu almond kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang lebih sehat untuk jantung. Lemak ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan kadar kolesterol yang lebih rendah, risiko penyakit jantung dan stroke diperkirakan dapat berkurang dibandingkan jika mengonsumsi minuman tinggi lemak jenuh.

2. Mendukung Kesehatan Tulang

Biasanya produk susu almond difortifikasi (ditambah) dengan kalsium yang lebih tinggi dari susu sapi. Kalsium adalah mineral kunci untuk kekuatan dan kepadatan tulang.

Kekurangan kalsium dalam diet dapat membuat tulang lebih rentan terhadap keropos dan patah, terutama pada lansia. Dengan susu almond yang diperkaya nutrisi penting ini bisa tetap didapat meski tidak meminum susu sapi.