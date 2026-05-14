Kisah Ayu Aulia, Mantan Model Majalah Dewasa yang Angkat Rahim karena Aborsi

JAKARTA - Kisah Ayu Aulia, mantan model majalah dewasa yang mengaku harus menjalani pengangkatan rahim usai melakukan aborsi, menjadi sorotan publik. Pengakuan tersebut disampaikan langsung Ayu melalui unggahan di media sosial pribadinya.

Dalam pernyataannya, Ayu Aulia membagikan cerita masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Ia mengaku pernah menjalin hubungan dengan seorang pejabat daerah hingga mengalami kehamilan.

Pemilik nama lengkap Ayu Andiyanti Aulia itu mengatakan, pada saat itu dirinya berada dalam kondisi mental yang penuh tekanan dan kebingungan. Situasi tersebut membuatnya mengambil keputusan untuk melakukan aborsi, sesuatu yang kini sangat ia sesali.

“Saya ingin menyampaikan sebuah pengakuan sekaligus permintaan maaf yang selama ini saya simpan sendiri,” ujar Ayu melalui akun Instagram pribadinya.

Ayu kemudian menjelaskan bahwa hubungan tersebut berujung pada kehamilan yang tidak dipertahankan.