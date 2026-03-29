Muncul Ruam dan Diare Setelah Minum Susu Sapi? Ternyata Itu Gejala Awal Alergi Susu Sapi

Muncul Ruam dan Diare pada Anak Setelah Minum Susu Sapi? Ternyata Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Muncul ruam dan diare setelah minum susu sapi? Bisa jadi itu adalah gejala alergi susu sapi.

Untuk mengetahuinya, orangtua harus menyadari gejalanya supaya tidak mengganggu eksplorasi si kecil. Apa saja?

dr. Reza Fahlevi, Sp.A menjelaskan, banyak orang tua yang terlambat mengetahui alergi pada si kecil. Padahal, jika cepat disadari maka penanganan pun bisa lebih cepat.

Gejala pertama adalah kolik, yaitu menangis berkepanjangan lebih dari tiga jam per hari dan terjadi tiga kali per minggu. Kedua, si kecil menolak makan atau minum, muncul ruam kemerahan pada kulit, sering diare, serta sering batuk pilek.

"Itu bisa menjadi gejala awal alergi susu pada si kecil," ujarnya.

Berikut penjelasan selengkapnya tentang fakta-fakta alergi susu dari dr. Reza Fahlevi, Sp.A, dikutip dari akun Instagram, Minggu (29/3/2026):