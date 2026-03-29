Masih Nuansa Mudik, Kenali Ciri Microsleep dan Cara Mengantisipasinya

JAKARTA - Arus mudik Lebaran masih terjadi dan diperkirakan hari ini adalah puncak dari seluruh rangkaian libur Lebaran. Risiko yang kerap terjadi pada fase arus balik adalah microsleep. Bagaimana cara menghindarinya?

Sebelum membahas cara menghindarinya, ada baiknya kenali terlebih dahulu penyebab microsleep. Berikut ini uraiannya seperti dikutip dari sleepfoundation, Minggu (29/3/2026).

1. Kurang Tidur Sebelum Perjalanan

Banyak yang memaksakan diri berangkat tanpa tidur cukup, baik karena mengejar waktu atau ingin menghindari macet.

2. Durasi Berkendara yang Panjang

Mengemudi selama berjam-jam tanpa jeda membuat tubuh dan otak mengalami kelelahan. Konsentrasi pun menurun secara drastis.

3. Waktu Perjalanan yang Tidak Ideal

Perjalanan malam hari atau dini hari meningkatkan risiko microsleep karena tubuh secara alami berada dalam fase mengantuk.