HOME WOMEN HEALTH

Masih Nuansa Mudik, Kenali Ciri Microsleep dan Cara Mengantisipasinya  

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |11:20 WIB
Masih Nuansa Mudik, Kenali Ciri <i>Microsleep</i> dan Cara Mengantisipasinya  
Arus Balik Mudik Lebaran, Kenali Ciri Microsleep dan Cara Mengantisipasinya. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Arus mudik Lebaran masih terjadi dan diperkirakan hari ini adalah puncak dari seluruh rangkaian libur Lebaran. Risiko yang kerap terjadi pada fase arus balik adalah microsleep. Bagaimana cara menghindarinya? 

Sebelum membahas cara menghindarinya, ada baiknya kenali terlebih dahulu penyebab microsleep. Berikut ini uraiannya seperti dikutip dari sleepfoundation, Minggu (29/3/2026). 

1. Kurang Tidur Sebelum Perjalanan
Banyak yang memaksakan diri berangkat tanpa tidur cukup, baik karena mengejar waktu atau ingin menghindari macet. 

2. Durasi Berkendara yang Panjang
Mengemudi selama berjam-jam tanpa jeda membuat tubuh dan otak mengalami kelelahan. Konsentrasi pun menurun secara drastis.

3. Waktu Perjalanan yang Tidak Ideal
Perjalanan malam hari atau dini hari meningkatkan risiko microsleep karena tubuh secara alami berada dalam fase mengantuk.

5 Cara Mengatasi Microsleep saat Berkendara di Arus Balik Lebaran
