HOME WOMEN HEALTH

Virus Nipah Jadi Perhatian, Ini Kesiapan DKI Jakarta Menghadapinya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:08 WIB
JAKARTA - Virus Nipah tengah menjadi perhatian. Sejumlah negara melakukan pengetatan keamanan kesehatan di titik strategis, di antaranya bandara.

Meski disebutkan Jakarta nihil virus Nipah, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penyakit itu merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. 

Dia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

Bahkan Pramono telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi G Sadikin agar Jakarta segera mengantisipasi merebaknya virus Nipah.

"Untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambungnya, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Pramono hingga saat ini menegaskan belum ditemukan virus Nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan, Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

 

