Sumatra Dominasi Finalis The Audition, Surabaya dan Bali Gemilang di iForte National Dance Competition

JAKARTA - Ratusan talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia memadati rangkaian Road to Pagelaran Sabang Merauke – Hanya Indonesia yang Punya 2026, yang kembali digelar sebagai bagian dari perjalanan menuju salah satu pertunjukan seni budaya terbesar di Indonesia.

Rangkaian ini menghadirkan tiga kegiatan utama, yaitu Grand Final iForte National Dance Competition “Inspirasi Diri”, Parade Inspirasi Diri, serta Grand Final “The Audition” Pagelaran Sabang Merauke, yang berlangsung pada 25–26 April 2026 di Jakarta.

Antusiasme yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pagelaran Sabang Merauke tidak hanya berkembang sebagai sebuah pertunjukan, tetapi juga sebagai ekosistem budaya yang hidup dan semakin relevan bagi generasi muda.

iForte National Dance Competition “Inspirasi Diri” yang menjadi rangkaian kegiatan pertama, kembali menjadi titik awal dalam menjaring dan mengembangkan talenta muda dari seluruh Indonesia.

Tiga pemenang dari masing-masing kategori SMA/K dan mahasiswa berhasil terpilih di ajang Grand Final iForte National Dance Competition "Inspirasi Diri", yang diselenggarakan Sabtu (25/4/2026) di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Jakarta.

Setelah melalui perjalanan panjang dari 13 regional di seluruh Indonesia, sebanyak 30 tim pelajar dan mahasiswa terbaik menunjukkan kebolehan mereka dalam kompetisi tari dengan tema Nusantara ini. Namun, lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini membuka kesempatan bagi para pemenang untuk tampil di panggung Cultural Fair dalam Pagelaran Sabang Merauke – Hanya Indonesia yang Punya 2026.

Grand Final tahun ini dinilai oleh sejumlah juri, di antaranya Entertainer dan Sociopreneur Cinta Laura Kiehl, Miss Supranatural dan Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa Zahra, Director Pagelaran Sabang Mertauke Rusmedie Agus, serta koreografer Pagelaran Sabang Merauke, Dian Bokir dan Pulung Jati.

Dalam kesempatan ini, Cinta Laura menilai para peserta menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Semua kontestan di panggung hari ini menunjukkan improvement yang sangat signifikan. Pesan aku, jangan mengubah diri kalian dan jangan berusaha menjadi orang lain,” ujarnya.

Untuk kategori SMA/K Sederajat, juara pertama berhasil diraih oleh Semata dari SMKN 5 Denpasar. Posisi juara kedua diraih oleh Spots dari SMA Cita Hati East Campus Surabaya, disusul oleh Dixie.49 dari SMAN 49 Jakarta sebagai juara ketiga.

Sementara itu, untuk kategori Mahasiswa, Jaguwar dari Universitas Negeri Surabaya berhasil meraihi juara pertama berkat penampilan yang kuat dan penuh karakter. Katis Dance Company dari ISI Padang Panjang, meraih juara kedua, dan Naraya dari Universitas Pendidikan Indonesia menempati posisi juara ketiga.