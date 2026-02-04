Tak Hanya Ibadah, Ramadhan Bisa Jadi Momen Langsing Sehat dengan 5 Tehnik Ini

JAKARTA - Bulan Ramadhan kerap menjadi momen refleksi sekaligus tantangan dalam menjaga pola hidup sehat. Perubahan jam makan, aktivitas harian, hingga menu berbuka yang beragam sering kali membuat berat badan justru naik selama puasa. Padahal, jika dijalani dengan pola makan yang tepat, Ramadhan bisa menjadi waktu ideal untuk mengontrol berat badan secara sehat.

Menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam membuat tubuh memerlukan asupan yang seimbang saat sahur dan berbuka. Kesalahan memilih makanan, seperti terlalu banyak gorengan, makanan manis berlebihan, atau porsi yang tidak terkontrol, dapat mengganggu metabolisme dan membuat program penurunan berat badan sulit tercapai.

Agar puasa tetap lancar tanpa mengorbankan kesehatan, penting untuk menerapkan strategi makan yang tepat selama Ramadhan. Mulai dari pemilihan menu sahur, cara berbuka yang benar, hingga pengaturan asupan setelah tarawih, berikut beberapa tips menjaga pola makan saat bulan Ramadhan agar berat badan tetap terkontrol.

Ahli Gizi Veronica, S.Gz., mengatakan, kesempatan menurunkan berat badan di bulan Ramadhan sangat timggi asalkan pola makannya tetap dijaga dengan baik saat sahur maupun berbuka puasa.

Untuk itu, penting memerhatikan asupan dan pola makan selama bulan Ramadhan agar target menurunkan berat badan bisa tercapai. Berikut ini tips jaga pola makan menurut Veronica, seperti dikutip Rabu (4/2/2026).

1. Hindari Makanan Berminyak dan Gorengan

Tentunya sajian bersantan, berminyak dan gorengan cukup menggiurkan saat berbuka puasa, namun memiliki risiko memperlambat metabolisme dan menyebabkan gangguan pencernaan dan memperburuk kualitas tidur. Untuk memaksimalkan penurunan berat badan saat menjalani puasa, Anda dapat mengonsumsi minuman tinggi serat untuk memenuhi kebutuhan serat harian saat puasa.

2. Pilih Makanan Bergizi saat Sahur

Makanan Bergizi saat sahur adalah waktu makan yang sangat penting untuk menjaga stamina sepanjang hari. Disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, atau roti gandum.

Tak lupa juga dengan asupan protein yang baik. Protein berkualitas tinggi dari telur, ikan, ayam tanpa kulit juga bisa jadi pilihan untuk makan sahur dan berbuka Anda. Begitu juga dengan serat dan lemak sehat dari sayuran hijau, buah-buahan, alpukat, dan kacang-kacangan untuk mendukung pencernaan.