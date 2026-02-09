Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Pakai Adat Jawa!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |10:39 WIB
Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Pakai Adat Jawa!
Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Pakai Adat Jawa! (Foto: IG Maia Estianty).
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty membocorkan sedikit soal persiapan pernikahan putranya, El Rumi, dengan Syifa Hadju kepada awak media. Saat ditemui pada Sabtu (7/2/2026), Maia menegaskan dirinya memilih untuk tidak terlalu ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya konsep pernikahan kepada kedua calon mempelai.

Menurut Maia, pernikahan adalah mimpi anak-anaknya, sehingga orang tua sebaiknya tidak terlalu mengatur. Ia pun ingin memastikan acara tersebut benar-benar mencerminkan keinginan El dan Syifa.

“Kalau persiapan, aku selalu bilang di mana-mana bahwa persiapan itu aku kembalikan lagi kepada anak-anak. Karena yang bikin acara itu anak-anak. Apa pun acaranya, anak-anak yang berkuasa,” ujar Maia.

Maia mengaku tidak ingin terlalu mengatur acara tersebut karena pernikahan itu adalah milik sang anak. Namun, Maia mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar acara sakral itu akan menggunakan adat Jawa.

Meski begitu, Maia belum mengetahui secara pasti detail konsep pernikahan tersebut, mulai dari warna hingga teknis acara lainnya. Terkait tanggal pelaksanaan, Maia mengaku sudah mengetahuinya, namun masih merahasiakan.

 

