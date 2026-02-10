Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Selamat! Pangeran Mateen dan Istri Sambut Kelahiran Anak Pertama

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |13:24 WIB
Selamat! Pangeran Mateen dan Istri Sambut Kelahiran Anak Pertama
Selamat! Pangeran Mateen dan Istri Sambut Kelahiran Anak Pertama (Foto: Instagram)
JAKARTA – Kabar bahagia datang dari keluarga Kerajaan Brunei Darussalam. Keluarga kerajaan Brunei merayakan momen istimewa setelah lahirnya putri pertama Pangeran Mateen dan istrinya, Putri Anisha Rosnah.

Bayi perempuan itu lahir pada Minggu (8/2/2026) waktu setempat. Kabar bahagia ini diumumkan melalui siaran di Radio Televisyen Brunei (RTB News).

Sebagai bagian dari tradisi kerajaan, 17 tembakan meriam diluncurkan dari Istana Nurul Iman untuk menandai kelahiran sang putri. Seperti diketahui, Pangeran Mateen adalah salah satu putra Sultan Hassanal Bolkiah dan berada di peringkat kelima garis suksesi takhta Brunei.

Ia menikah dengan Putri Anisha Rosnah pada Januari 2024 lalu. Pernikahan keduanya berlangsung selama 10 hari dan sangat meriah sebagai pernikahan kerajaan.

Setelah kabar pernikahan mereka, keduanya mengumumkan kehamilan buah hati pertama pada Oktober 2025. Namun, bayi tersebut tidak masuk dalam garis suksesi takhta Brunei karena merupakan anak perempuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Proklamasi Suksesi dan Wali Kerajaan 1959 yang menetapkan bahwa hanya pewaris laki-laki yang dapat masuk dalam urutan suksesi kerajaan. Pengumuman kelahiran tersebut pun banjir ucapan selamat dari dalam hingga luar negeri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Telusuri berita women lainnya
