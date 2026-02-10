HOME WOMEN TRAVEL

7 Rekomendasi Wisata Hari Valentine di Indonesia, Makin Romantis!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |10:30 WIB
7 Rekomendasi Wisata Hari Valentine di Indonesia, Makin Romantis!
7 Rekomendasi Wisata Hari Valentine di Indonesia, Makin Romantis! (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bulan Februari identik dengan Hari Valentine, salah satunya dengan berwisata bersama. Tak hanya romantis, wisata bersama pasangan juga memberikan kesempatan untuk menikmati kekayaan alam dan budaya Indonesia yang tak ada habisnya.

Ada banyak destinasi wisata di Indonesia yang menawarkan aktivitas bagi pasangan. Pastinya akan memberikan pengalaman tak terlupakan dan bisa membuat hubungan jadi makin lengket serta romantis.

Berikut tujuh destinasi Valentine romantis di Indonesia yang dapat menjadi ide menghabiskan momen Valentine bersama yang terkasih, rekomendasi Kementerian Pariwisata, Senin (9/2/2026).

1. Bali, Destinasi Wisata Romantis Tiada Akhir

Destinasi Valentine romantis pertama ialah Bali. Pulau Dewata tersebut selalu memberikan pengalaman berwisata, termasuk wisata romantis di Hari Valentine.

Bali menawarkan beragam destinasi romantis legendaris seperti Pantai Jimbaran, Uluwatu, Tanah Lot, dan kawasan Ubud. Bagi para pasangan, ada banyak aktivitas romantis yang dapat dilakukan. Kalian dapat menikmati makan malam di tepi pantai, bersantai di vila privat, dan menyaksikan matahari terbenam di tebing pinggir laut Uluwatu nan dramatis sambil disuguhi pertunjukan Tari Kecak.

Snorkeling di Pulau Menjangan, berjalan santai di Pantai Amed, serta mengunjungi sejumlah pura yang menjadi daya tarik wisata budaya Pulau Bali juga bisa dilakukan di Hari Valentine.

2. Yogyakarta, Wisata Budaya dan Kota Bersejarah

Destinasi Valentine romantis berikutnya adalah Yogyakarta. Kota ini memang mampu membuat siapa pun yang pernah datang akan merindukannya karena sisi romantisme yang dimilikinya. Yogyakarta cocok untuk pasangan yang menyukai suasana hangat dan sederhana.

Aktivitas romantis bisa dimulai dengan bersepeda di kawasan desa wisata atau kawasan Kraton sambil menikmati jajanan tradisional. Kemudian, menikmati senja di Candi Ratu Boko, hingga berfoto berdua di kawasan bersejarah Kotagede.

Di siang hari, Anda bisa mencoba workshop batik bersama atau makan siang cantik di kafe-kafe estetik kawasan Prawirotaman dan Tirtodipuran. Setiap sudut Jogja mampu menghadirkan pengalaman kencan yang intim dan penuh cerita.

Jangan lewatkan suasana malam Kota Yogyakarta dengan berjalan kaki menyusuri Malioboro dan berfoto dengan latar belakang Monumen Tugu Palputih Jogja yang ikonik.

 

