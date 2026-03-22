Mitos Ikan Dewa Linggarjati, Disebut Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |16:55 WIB
(Mitos Ikan Dewa Linggarjati, Disebut Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi. Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
KUNINGAN – Momen libur Lebaran dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Wisata Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan “ikan dewa” yang sarat mitos dan cerita turun-temurun.

Menurut pengelola setempat, Oji, ikan dewa dipercaya memiliki keterkaitan dengan legenda Prabu Siliwangi. Ia menyebut, berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, ikan tersebut merupakan jelmaan prajurit yang dikutuk.

Mitos Ikan Dewa Linggarjati, Disebut Jelmaan Prajurit Prabu Siliwangi. (Foto: Mei Sada Sirait)

(Foto: Mei Sada Sirait)

“Konon katanya, ini adalah anak buah Prabu Siliwangi yang menolak perintah, kemudian dikutuk menjadi ikan dewa hingga sekarang,” ujar Oji saat ditemui di lokasi pada Minggu (22/3/2026).

Keunikan lain yang dipercaya masyarakat adalah kemunculan ikan yang tidak pernah benar-benar hilang. Saat kolam dikuras, ikan-ikan tersebut disebut menghilang, namun akan kembali muncul ketika air diisi kembali.

 

