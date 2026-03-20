JAKARTA – Libur Lebaran bukan hanya soal berkumpul bersama keluarga, tetapi juga momen tepat untuk berwisata. Jika Anda berencana menghabiskan waktu di Yogyakarta, kawasan Gunung Kidul bisa jadi pilihan menarik.
Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari pantai eksotis hingga perbukitan hijau yang memanjakan mata. Suasananya yang asri membuat liburan terasa lebih santai dan menyenangkan.
1. Teras Kaca Pantai Nguluran
Destinasi ini menawarkan pengalaman unik berdiri di atas lantai kaca dengan latar belakang laut lepas. Pemandangan dari sini sangat indah dan cocok untuk berfoto dengan nuansa estetik.
Lokasinya berada di kawasan Girikarto, Panggang, dan menjadi salah satu spot favorit wisatawan.