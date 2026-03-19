Wisata Ranu Regulo Semeru Buka Saat Libur Lebaran, Wisatawan Dibatasi 500 Orang

MALANG - Pengelola memutuskan membuka kembali wisata Ranu Regulo setelah ditutup selama 13 hari. Pembukaan wisata Ranu Regulo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ini berdasarkan hasil rapat koordinasi internal pengelola taman nasional serta evaluasi kondisi lingkungan kawasan.

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menyebutkan wisata Ranu Regulo, danau yang berada di kawasan Gunung Semeru, akan dibuka kembali pada Sabtu, 21 Maret 2026. Artinya, wisata ini akan beroperasi selama masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

"Memperhatikan dan mempertimbangkan hasil koordinasi serta rapat internal lingkup Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan Ranu Regulo dibuka kembali untuk aktivitas wisata mulai tanggal 21 Maret 2026," kata Rudijanta Tjahja Nugraha saat dikonfirmasi.

Meski dibuka, pengelola tetap menetapkan persyaratan bagi wisatawan yang masuk di tengah ketidakpastian cuaca serta demi menjaga ekosistem lingkungan. Kunjungan wisatawan dibatasi maksimal 500 orang per hari, sedangkan kuota wisatawan yang berkemah dua hari satu malam maksimal 300 orang.